Британская певица Пинк столкнулась с критикой в социальных сетях после публикации фотографий с отдыха в Берлине. Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.
По словам комментаторов, «место скорби» не подходит для детей, а Пинк посоветовали в следующий раз оставить своих сына и дочь дома. Сама певица заявила, что является еврейкой, как и вся семья её матери, а игра Уиллоу и Джеймсона для неё символизирует победу жизни над смертью.
Пинк поддержали большинство подписчиков. Среди них были и родственники жертв геноцида, передаёт «
Ранее News.ru писал, что в Великобритании фанатка родила ребёнка на концерте певицы Пинк. Молодая мама назвала дочку в честь исполнительницы.