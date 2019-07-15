https://static.news.ru/photo/da19ff66-a718-11e9-a9e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/pink

Британская певица Пинк столкнулась с критикой в социальных сетях после публикации фотографий с отдыха в Берлине. Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.

По словам комментаторов, «место скорби» не подходит для детей, а Пинк посоветовали в следующий раз оставить своих сына и дочь дома. Сама певица заявила, что является еврейкой, как и вся семья её матери, а игра Уиллоу и Джеймсона для неё символизирует победу жизни над смертью.

Пинк поддержали большинство подписчиков. Среди них были и родственники жертв геноцида, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в Великобритании фанатка родила ребёнка на концерте певицы Пинк. Молодая мама назвала дочку в честь исполнительницы.