https://static.news.ru/photo/fcb8ffb6-4e68-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kek.jp

Власти Японии официально разрешили строительство крупнейшего детектора нейтрино Hyper-Kamiokande. На его создание в бюджете на 2020 год выделено 3,5 млрд иен (около 2 млрд рублей).

Как пишет пресс-служба Лаборатории физики высоких энергий KEK, его постройка будет завершена в 2027 году. Общая стоимость проекта оценивается в $600 млн, две трети возьмёт на себя Япония, остальную часть профинансируют другие страны.

Hyper-Kamiokande станет крупнейшей нейтринной обсерваторией. Рабочее тело детектора будет состоять из 260 тысяч тонн сверхчистой воды, что в пять раз больше, чем у существующей сегодня установки Super-Kamiokande. Помимо изучения нейтрино она будет заниматься также поисками распада протона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.