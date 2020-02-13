Власти Японии официально разрешили строительство крупнейшего детектора нейтрино Hyper-Kamiokande. На его создание в бюджете на 2020 год выделено 3,5 млрд иен (около 2 млрд рублей).
Как
Hyper-Kamiokande станет крупнейшей нейтринной обсерваторией. Рабочее тело детектора будет состоять из 260 тысяч тонн сверхчистой воды, что в пять раз больше, чем у существующей сегодня установки Super-Kamiokande. Помимо изучения нейтрино она будет заниматься также поисками распада протона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.
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