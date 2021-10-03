Вирусолог назвал главную опасность штамма «дельта»

Штамм «дельта» в ближайшее время окончательно вытеснит другие разновидности коронавируса. Высокая заразность этого штамма оказалась опаснее его летальности. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал молекулярный вирусолог, доктор биологических наук, профессор «Сколтеха», завлабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

Он опроверг гипотезу американских учёных, что штамм «дельта» является новым вирусом. По его словам, это всё же разновидность SARS-CoV-2, возникшая путём последовательного накопления мутаций. Они позволяют штамму выживать в условиях уже существующего популяционного иммунитета. Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен в первую очередь тем, что «дельтой» заражаются как вакцинированные, так и уже переболевшие.

Эксперт отметил, что штамм «дельта» продолжает накапливать мутации. В будущем она может быть вытеснена собственными же разновидностями. Однако пока варианта с какими-то новыми свойствами не появилось.

Собеседник издания добавил, что основная причина роста числа смертей от коронавируса не в том, что он становится более убийственным, а в том, что им заболевает всё большее число людей.

«Дельта» быстрее распространяется, а вариант, который быстрее распространяется, способен убить больше людей. В долгосрочной перспективе более высокая заразность может быть даже более опасна, чем более высокая способность убивать, — сказал вирусолог.

Отвечая на вопрос о том, как ситуация будет развиваться далее, учёный сравнил её с гонкой вооружений. Он пояснил, что вирус продолжит мутировать, а иммунная система человека — приспосабливаться к его новым разновидностям.

Ранее российский иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в ближайшее время коронавирус ждёт неминуемая мутация до состояния, при котором инкубационный период заболевания станет очень длинным, а протекать оно будет очень легко. Он объяснил это тем, что главная задача вируса — это наиболее широкое распространение, а этого можно добиться только таким образом.