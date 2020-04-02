В США успешно испытали вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8aa36052-7504-11ea-8726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Pess

Медики Питтсбургского университета провели успешные доклинические испытания вакцины от нового типа коронавируса на мышах.

Препарат заставил организм грызунов производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации COVID-19.

У нас был опыт работы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Мы знали, как бороться с этим новым вирусом, — приводится на сайте университета заявление доцента Андреа Гамботто.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор Университета Северной Каролины Александр Кабанов назвал предположительные сроки создания вакцины от коронавируса в США. По его мнению, на её создание уйдёт от 12 до 18 месяцев.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.