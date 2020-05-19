В США работают над созданием обнаруживающей коронавирус маски

https://static.news.ru/photo/18a6b986-99f3-11ea-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Учёные из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) работают над созданием медицинской маски со встроенным сенсором, способным выявлять коронавирус.

Об этом сообщает Business Insider. Ещё в 2014 году специалисты MIT разрабатывали сенсоры для выявления вируса Эболы. В 2016 году при участии коллег из Гарварда учёные адаптировали свою технологию для обнаружения вируса Зика.

После начала пандемии COVID-19 специалисты начали тестировать сенсоры на способность обнаруживать коронавирус в слюне. Предполагается, что маска будет оснащена флюоресцентным индикатором, который подаст сигнал, если у человека будет обнаружен коронавирус, когда он кашляет или чихает.

Маски со встроенными сенсорами могут стать дешёвой альтернативой существующим сейчас методам выявления коронавируса. Устройства, разработанные для обнаружения вируса Зика, дают результат через два-три часа. В 2016 году стоимость такого сенсора оценивали в $20.

Как писал NEWS.ru, учёные из Гонконга провели эксперимент на хомяках и выяснили, что медицинские маски способны предотвратить передачу коронавируса, даже когда COVID-19 проходит в бессимптомной форме.