В Сингапуре создали устройство для экспресс-теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/6c9b381c-32d9-11eb-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: cid.com.sg

ПЦР-теста на коронавирус за пять минут.

Один из руководителей компании Cell ID, создавшей прибор, пояснил, что мазок из носоглотки смешивается с некоторым количеством спецраствора для получения достаточного объёма генетического материала и помещается в отсек устройства. Прибор подключается к компьютеру посредством USB-порта, а анализ проводится с помощью специального приложения.

Представитель компании-разработчика отметил, что по своим габаритам прибор сопоставим с банковской картой. Он может использовать в аэропортах для тестирования пассажиров. В настоящее время в Сингапуре применяется антигенный тест, который позволяет получить результат в течение получаса. При этом его точность несколько ниже, чем у ПЦР-тестов, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, в мире за время пандемии коронавирусом заразились 62,7 млн человек. Жертвами инфекции стали 1,4 млн, выздоровели более 40 млн.

На первом месте по уровню заболеваемости находятся США, где выявлено 13,3 млн случаев заражения. В тройку лидеров также входят Индия (9,4 млн) и Бразилия (6,3 млн). Россия занимает пятое место (2,2 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что жители Москвы, которые проживают в одной квартире с больными коронавирусом, будут сдавать ПЦР-тесты не один раз, а два. В мэрии пояснили, что из-за совместного проживания с заболевшим есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания.