В Новосибирске школьники создали уникальную экологическую установку

Сразу восемь новосибирских школьников попали в шорт-лист Международного конкурса молодых изобретателей IEYI 2020. На нём они представят три изобретения.
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Ещё одно изобретение — устройство для измельчения пластика, созданное для решения проблемы переработки отходов. Инвесторы уже заинтересовались этим проектом, созданным Юлией Поповой и Татьяной Маковлевой из СОШ 179.
Третий проект, который будет представлен на конкурсе, — уникальная установка для получения чистой воды из воздуха. Авторами изобретения стали Кристина Васина, Маргарита Черемных и Елизавета Иванчикова из гимназии № 2. Установка состоит из двух частей: наземной и подземной. Прибор позволяет добывать воду при помощи солнечной энергии вне зависимости от времени года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёный из Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс начал производство гробов из мицелия — корневой системы грибов.
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