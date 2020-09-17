В Новосибирске школьники создали уникальную экологическую установку

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Сразу восемь новосибирских школьников попали в шорт-лист Международного конкурса молодых изобретателей IEYI 2020. На нём они представят три изобретения.

По данным МК в Новосибирске, работы детей были отобраны более чем из ста проектов по всей России. Первое изобретение — игра для смартфонов, рассчитанная на учащихся младших классов. По задумке авторов проекта, Егора Свистунова, Глеба Бондарчука и Ирины Глуховой из лицея № 176, она позволит детям получить новые знания о защите окружающей среды.

Ещё одно изобретение — устройство для измельчения пластика, созданное для решения проблемы переработки отходов. Инвесторы уже заинтересовались этим проектом, созданным Юлией Поповой и Татьяной Маковлевой из СОШ 179.

Третий проект, который будет представлен на конкурсе, — уникальная установка для получения чистой воды из воздуха. Авторами изобретения стали Кристина Васина, Маргарита Черемных и Елизавета Иванчикова из гимназии № 2. Установка состоит из двух частей: наземной и подземной. Прибор позволяет добывать воду при помощи солнечной энергии вне зависимости от времени года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёный из Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс начал производство гробов из мицелия — корневой системы грибов.