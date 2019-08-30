https://static.news.ru/photo/ca6e66b8-cb32-11e9-97e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Hodge/Unexplored Media

Испытания универсального по своему размеру костюма для космонавтов провели в Исландии. Скафандр, который в будущем позволит людям свободно ходить по Красной планете, протестировали внутри действующего вулкана Гримсвотн на ледяной шапке Ватнаекюдль. Группа испытателей пережила несколько погодных катаклизмов и технических сбоев, но в целом миссию признали успешной.

Как сообщает Исландское космическое агентство, Ватнаекюдль — самая «марсианская среда» в Исландии. Именно поэтому он был выбран в качестве места для тестирования скафандра, который, по всей вероятности, будет носить первый человек, отправившийся на Марс.

Костюм MS1 был создан Майклом Лаем (Michael Lye) в Школе дизайна Род-Айленда. Прототипом стал скафандр Z-2 от NASA, представленный в 2014 году. Ожидается, что скафандр Z-2 будет весить 65 кг, тогда как костюм MS1 весит всего 23 кг. Конструктивно детище Лая имеет жёсткий верх и мягкую нижнюю часть, шлем в виде пузыря и входной люк для лёгкого доступа, расположенный сзади.

Суровые погодные условия и неустойчивый рельеф вулкана Гримсвотн, лежащего на ледяной шапке Ватнаекюдля, обеспечили идеальные условия для испытания скафандра. Это была максимально точная имитация полярных областей Марса. Команда отправилась в это отдалённое место и жила в течение шести дней в горных хижинах на вершине вулкана, ночуя на двухъярусных кроватях и не имея под рукой проточной воды. Костюм был протестирован в действии: в нём ходили по леднику, собирали образцы пород, и даже занимались скалолазанием.

Вывод, сделанный Исландским космическим агентством, даёт зелёный свет этому сложному продукту: костюм адаптируется к формам тела так удачно, что садится по фигуре даже людям с очень сильно отличающимся телосложением. Конструкция MS1, как полагают учёные, позволит предотвратить повторение проблем, подобных той, что возникла в начале 2019 года, когда запланированный «полностью женский» выход в открытый космос был отменён из-за нехватки подходящих скафандров.

Попутно с испытанием скафандра были проведены исследования, которые в дальнейшем позволят установить, могут ли льды в полярных регионах Луны и Марса быть использованы для ракетного топлива, получения кислорода, для гидропоники и строительстве жилья в процессе колонизации планеты.

Ранее News.ru сообщал, что новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» не получат ширинку, и космонавты не смогут соблюдать заложенную ещё Юрием Гагариным традицию — мочиться на колесо автобуса перед полётом в космос.