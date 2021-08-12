Учёные выяснили взаимосвязь между употреблением спиртного и коронавирусом

Учёные выявили взаимосвязь между злоупотреблением спиртным и заражением коронавирусом. Оказалось, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, шансы заразиться вирусом выше, чем у непьющих, пишут «Известия».

Результаты исследования были получены в ходе наблюдения за студентами, проживающими в кампусе Индианского университета. Они показали, что пьющие люди заражались в 1,89 раза чаще непьющих. С данными исследования согласны российские эксперты, которые утверждают, что неумеренное употребление алкоголя можно считать дополнительным фактором риска заболеть коронавирусом. При этом социологи зафиксировали повышенный интерес к алкоголю у студентов в начале пандемии.

Принявшие участие в эксперименте студенты изначально проходили стандартный тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Он состоял из вопросов о частоте и количестве выпиваемого, а также алкогольных привычках за последний год.

Ранее сообщалось, что число новых штаммов коронавируса SARS CoV-2 растёт такими темпами, что вирусологи начинают сомневаться в том, что они поступили предусмотрительно, давая им обозначения буквами греческого алфавита. Этих букв 24, но уже сегодня количество штаммов возбудителя COVID-19 занимает половину алфавита: от альфы до лямбды.