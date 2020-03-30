https://static.news.ru/photo/4b8f6d0c-72ca-11ea-a60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Исследователи из Кардиффского университета связали длину туловища животных и объём пластика, который они могут проглотить.

Для проведения эксперимента учёные изучили содержимое около двух тысяч различных животных. Затем они составили уравнение для вычисления максимального размера пластика, который может проглотить животное.

Они выяснили, что размер не должен превышать 5% от габаритов того, в кого попадает пища.

Мы до сих пор очень мало знаем о том, как большинство животных кормятся в дикой природе, поэтому трудно понять, сколько пластика они могут съесть. Эта информация дает нам возможность начать измерять масштабы проблемы загрязнения, — заявили исследователи.

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