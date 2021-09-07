Австралийские учёные выяснили, о чём мычат коровы

Группа австралийских учёных выяснила, о чём мычат коровы. Как показали результаты исследования, животные делятся впечатлениями о еде и рассказывают о предстоящей погоде , пишет Pravda.Ru.

Для того чтобы понять мычание, исследователи во главе с кандидатом наук из Сиднейского университета создали программу, которую они назвали «Google Translate для коров».

Как рассказали специалисты, каждая корова имеет свой отличительный голос и может давать сигналы, чтобы поддерживать контакт со стадом. Так, по их данным, мычанием они могут выражать волнение, возбуждение, заинтересованность и отчаяние. Самой «разговорчивой», по их данным, является голштино-фризская порода.

Понимая эти голосовые характеристики, фермеры смогут распознавать отдельных животных в стаде, которые могут потребовать индивидуального внимания, — говорится в исследовании.

Ранее вице-президент и совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что корова для экологии опаснее автомобиля. По его словам, животное выделяет больше парниковых газов. Он уверен, что никто об этом не слышал, так как говорить о таких вещах немодно.