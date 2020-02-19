https://static.news.ru/photo/fc238876-532e-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из австралийского Университета Маккуори выяснили, что если в рационе человека преобладают жирная и сладкая пища, у него нарушается работа мозга. Такой рацион приводит к ухудшению памяти, а также сбивает регулирующие аппетит механизмы.

Эти выводы учёные сделали на основе эксперимента. В нём участвовали 110 здоровых молодых людей, не склонных к полноте. Их разделили на две группы. Первая продолжала питаться теми же продуктами, что и в обычной жизни. Вторая в течение недели получала питание «в западном стиле» — фаст-фуд и сладости.

Эксперимент показал, что всего за неделю у добровольцев из группы так называемой «западной диеты» ухудшились результаты тестов на память. Кроме того, у них появилась тяга к перееданию. Эти испытуемые с большей охотой ели сладости и фаст-фуд сразу после завтрака, хотя и были сыты.

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Ранее учёные заметили, что тело тратит после обильного завтрака для своего собственного обогрева примерно в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий. Питание по этой схеме позволяет максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств, писал NEWS.ru.