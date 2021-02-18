Учёные создали универсальный тест на все виды COVID-19

https://static.news.ru/photo/7fec6658-71d0-11eb-bc64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Колумбийского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае создали тест, который реагирует на все мутировавшие варианты коронавирусной инфекции.

Учёные создали специальный чип HCoV-Peptide, который содержит три миллиона иммунных маркеров. Они будут «захватывать» белки всех коронавирусов, способных заражать человека, — сообщает «Царьград».

Во время проведённого исследования были проанализировали 29 пептидов, которые имеют высокое сходство с коронавирусом. В результате выяснилось, что новый чип на 98% чувствителен к коронавирусным частицам. Таким образом учёные пришли к выводу, что новый чип сможет показать наличие коронавируса в организме человека.

Как писал NEWS.ru, низкая чувствительность и специфичность систем, особенности организма и время сдачи анализа могут стать причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-Cov-2. По словам специалистов, ложноположительные результаты тестов на коронавирус могут появиться в том случае, если организм человека «познакомился» и выработал антитела на вещество, похожее на фрагмент SARS-Cov-2. Также может случиться, что в использованном наборе тестов набор антигенов не попадёт в набор антител конкретного человека. Самыми сильными в плане ответа иммунной системы человека являются два теста: нуклеокапсидный и спайковый.

В настоящее время в РФ зарегистрировано порядка 150 тестов на антитела к коронавирусу. Медики рекомендуют сдавать анализы на антитела IgM при подозрении на заражение, на IgM и IgG, если предполагается, что с момента заражения прошло больше трёх недель, и на IgG, если прошло более трёх месяцев после вероятного заражения.