Учёные создали маску с защищающим от коронавируса электрополем

Разработчики из университета Индианы (США) создали маску со слабыми электрическими полями, которые способны уничтожить коронавирус за минуту.
Изделие предлагается отшивать из полиэстера, но теоретически для его производства можно использовать и хлопчатобумажную ткань. Важно, что в материале должны быть вкрапления серебра и цинка. Когда человек дышит, изделие становится влажным и начинается окислительная реакция, во время которой электроны перемещаются между металлами и создают электрическое поле,
Во время тестов изделия учёные использовали образцы коронавируса человека и свиньи. При создающемся на поверхности маски напряжении в 0,5 В оба этих вируса начали разрушаться уже через минуту. Пока выпуск защитных средств с электрополем не одобрен, но учёные уже подали заявку на производство.
Как писал NEWS.ru ранее, Минздрав одобрил первый препарат против COVID-19 — «Авифавир». Производством препарата занимаются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр высоких технологий «ХимРар».
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