Учёные развенчали мифы о вакцинах от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a08c938-8a47-11eb-8a7f-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские учёные развенчали популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Так, по их словам, вакцины не вызывают бесплодие и не могут сами по себе служить причиной заражения, передаёт RT.

Молекулярный биолог Максим Скулачёв отметил, что в существующих одобренных препаратах есть маленький фрагмент вируса — один ген, «даже половинка этого гена». Соответственно, ни о каком заражении речи просто не может быть.

Что касается бесплодия у мужчин и женщин, то здесь специалист пояснил, что подобные заявления лишены всякого смысла. Такие теории «антипрививочников» он назвал «ересью».

В свою очередь заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелый подчеркнул, что перед тем как препараты поступят в оборот и начнут использоваться для вакцинации населения, они проходят строгую проверку на безопасность. Вместе с ней эффективность препарата также является ключевым параметром. Регистрируя вакцину, производитель обязан следовать строгим международным стандартам.

Ранее NEWS.ru писал, что директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил о смертельной опасности для переболевших коронавирусом. Оказалось, у некоторых из них не вырабатываются антитела и такие люди рискуют снова заболеть. Чтобы защититься от повторного заражения, которое может привести к смертельным осложнениям, Гинцбург рекомендовал такой категории людей всё-таки привиться от коронавируса.