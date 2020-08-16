Учёные разработали новый метод лечения рассеянного склероза

https://static.news.ru/photo/191f1dca-dfcd-11ea-94a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Предотвратить развитие рассеянного склероза можно с помощью искусственного снижения концентрации в крови белка рилин. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета.

В поисках новых методов лечения дегенеративного заболевания специалисты провели серию экспериментов на мышах. Уменьшение содержания в крови белка, вырабатываемого клетками печени, приводило к снижению интенсивности симптомов рассеянного склероза и способствовало выздоровлению подопытных животных, передаёт ТАСС.

Впервые рилин, отвечающий за развитие мозга и формирование связей между нервными клетками, был лабораторно выделен в ходе исследований, начатых в 1997 году. Уже тогда исследователи заметили, что при большем, чем необходимо организму, количестве белок начинает негативно воздействовать на нервные окончания в кровеносных сосудах, а это в свою очередь способствует быстрому развитию атеросклероза.

Такой эффект излишнего белка привел научную группу к предположению, что его искусственное снижение может предупреждать развитие склероза. Лаотнейшие опыты это подтвердили. При снижении концентрации рилина снижался уровень адгезии (прилипания) на стенках кровеносных сосудов молекул и уменьшился объём захватываемых ими моноцитов (так называются лейкоциты, отвечающие за неспецифическую защиту организма). В свою очередь это приводило к затуханию воспалительных процессов.

Концентрация рилина в крови пациентов с рассеянным склерозом соответствовала фазе течения болезни. При обострении наблюдалось повышение белка и наоборот. Это и позволило исследователям считать регулирование рилина новым методом лечения заболевания.

Учёные склонны полагать, что методику можно распространить и на лечение других нейродегенеративных заболеваний — псориаза, болезни Крона (хроническое поражение всех слоев кишечника), ревматоидного артрита и ряда других.

Сейчас новый метод тестируют на лабораторных животных, затем предполагается перейти к клиническим испытаниям на людях.

Как гласит статистика Всемирной организации здравоохранения число людей, страдающих рассеянным склерозом, составляет около 2,3 млн человек, а полноценных лекарств, способных полностью подавить его, пока не существует. Над решением проблемы работают тысячи учёных в разных странах.

Ранее NEWS.ru писал, что риск заболеть рассеянным склерозом у молодых женщин в три раза больше, чем у мужчин. Недаром уже в прошлом веке его называли болезнь молодых красавиц.