Учёные разработали новый метод лечения рассеянного склероза

Предотвратить развитие рассеянного склероза можно с помощью искусственного снижения концентрации в крови белка рилин. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета.
В поисках новых методов лечения дегенеративного заболевания специалисты провели серию экспериментов на мышах. Уменьшение содержания в крови белка, вырабатываемого клетками печени, приводило к снижению интенсивности симптомов рассеянного склероза и способствовало выздоровлению подопытных животных,
Впервые рилин, отвечающий за развитие мозга и формирование связей между нервными клетками, был лабораторно выделен в ходе исследований, начатых в 1997 году. Уже тогда исследователи заметили, что при большем, чем необходимо организму, количестве белок начинает негативно воздействовать на нервные окончания в кровеносных сосудах, а это в свою очередь способствует быстрому развитию атеросклероза.
Такой эффект излишнего белка привел научную группу к предположению, что его искусственное снижение может предупреждать развитие склероза. Лаотнейшие опыты это подтвердили. При снижении концентрации рилина снижался уровень адгезии (прилипания) на стенках кровеносных сосудов молекул и уменьшился объём захватываемых ими моноцитов (так называются лейкоциты, отвечающие за неспецифическую защиту организма). В свою очередь это приводило к затуханию воспалительных процессов.
Концентрация рилина в крови пациентов с рассеянным склерозом соответствовала фазе течения болезни. При обострении наблюдалось повышение белка и наоборот. Это и позволило исследователям считать регулирование рилина новым методом лечения заболевания.
Учёные склонны полагать, что методику можно распространить и на лечение других нейродегенеративных заболеваний — псориаза, болезни Крона (хроническое поражение всех слоев кишечника), ревматоидного артрита и ряда других.
Сейчас новый метод тестируют на лабораторных животных, затем предполагается перейти к клиническим испытаниям на людях.
Как гласит статистика Всемирной организации здравоохранения число людей, страдающих рассеянным склерозом, составляет около 2,3 млн человек, а полноценных лекарств, способных полностью подавить его, пока не существует. Над решением проблемы работают тысячи учёных в разных странах.
Ранее NEWS.ru писал, что риск заболеть рассеянным склерозом у молодых женщин в три раза больше, чем у мужчин. Недаром уже в прошлом веке его называли болезнь молодых красавиц.
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