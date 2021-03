Учёные рассказали, какими станут женщины полвека спустя

https://static.news.ru/photo/0f6b91f0-8f86-11eb-b03f-96000091f725_660.jpg Фото: FashionPPS/Keystone Press Agency/Global look Press

Учёные спрогнозировали, какие женщины будут считаться красивыми через 50 лет. По мнению экспертов, дамы все будут похожи между собой.

Однако внешность женщин при этом претерпит значительные изменения, уверяет Стивен Стирнс из Йельского университета.

Результаты трудов учёного опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно исследованию, привлекательные внешне женщины рожают красивых детей. И те, становясь матерями, продолжают эту тенденцию. Число красивых женщин увеличивается с каждым годом. Но особенности внешности прекрасного пола будут значительно отличаться от современных стандартов красоты.

Итак, у женщин будущего уменьшится рост и увеличится вес. По мнению учёных, именно дамы с такими параметрами чаще рожают детей по сравнению с худыми и высокими. Женщины станут очень похожи между собой посредством процессов ассимиляции и иммиграции.

Редкостью станут веснушки, голубые и зелёные глаза.

