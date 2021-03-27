В Канаде женщина 6 лет признаётся в любви мужу, ежедневно теряющему память

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Жительница Канады по имени Челси каждое утро признаётся мужу Кристоферу Робину, страдающему от нарколепсии, в любви, чтобы он её вспомнил. Недуг является довольно редким. Ежедневно он забывает внешность спутницы жизни, своё имя и другую информацию о своей семье. Но женщина придумала выход из ситуации.

Рядом с кроватью она оставляет записку, где указаны его имя, род занятий, как зовут жену, имена собак и объяснение, почему Кристофер постоянно всё забывает. В последней строчке Челси признаётся Робину в любви, пишет портал Mirror.

Она пишет эти бумажки уже больше шести лет. Это действительно заботливо с её стороны, и я очень ценю это, — заявил Робин.

Он добавил, что задумка Челси сильно упростила ему жизнь. Раньше он просыпался ночью и просто ходил по дому, пытаясь понять, кто он такой и что тут делает, а подсказки помогают ему быстро освежить память. Кристофер и Челси вместе с 2011 года. Мужчина сразу признался возлюбленной, что он страдает нарколепсией. Однако это никак не повлияло на чувства девушки к нему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл захотел дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказать о причинах напряжённых отношений с дочерью. Мужчина приехал к дому ведущей в калифорнийском городе Монтесито и передал ей через службу безопасности записку. В ней он заявил, что намерен рассказать свою версию конфликта с Меган Маркл, с которой перестал общаться три года назад.