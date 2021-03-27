Отец Меган Маркл готов откровенно рассказать о конфликте с дочерью

https://static.news.ru/photo/9c82be06-8ef0-11eb-a85e-96000091f725_660.jpg Рэйчел Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл захотел дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказать о причинах напряжённых отношений с дочерью.

Мужчина приехал к дому ведущей в калифорнийском городе Монтесито и передал ей через службу безопасности записку. В ней он заявил, что намерен рассказать свою версию конфликта с Меган Маркл, с которой перестал общаться три года назад.

Такое решение он принял после скандального интервью герцогини и принца Гарри, раскрывших подробности о жизни королевской семьи.

Томас видел интервью, которое она взяла у них. Он считает, что заслуживает возможность высказать своё мнение, — пояснил источник The Sun.

Как писал NEWS.ru, ранее Томас Маркл заявил, что не считает расистским вопрос о цвете кожи сына своей дочери Арчи, который задавали ей члены королевской семьи. Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.