Учёные объяснили появление кругов на полях через теорию Тьюринга

https://static.news.ru/photo/bd26313e-015f-11eb-8bf8-fa163e074e61_660.jpg Ведьмины круги в Австралии Фото: Kevin Sanders/dpa/Global Look Press

Теория знаменитого британского математика Алана Тьюринга позволила учёным объяснить появление ведьминых кругов на полях в Австралии и в намибийской пустыне.

Специалисты из Гёттингенского университета выявили связь природного явления с так называемым паттерном Тьюринга — особенностью динамичных систем формировать устойчивые узоры при определённых условиях, пишут «Известия».

Статья о происхождении кругов на полях была опубликована учёными в Journal of Ecology.

Для изучения феномена исследователи провели аэросъёмку кругов в Австралии с беспилотников.

По одной из версий, круги на полях связаны с тем, как растения добывают влагу из почвы в условиях засушливого климата. Так, большие круги позволяют растениям обеспечить дополнительный сток влаги.

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