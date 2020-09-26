Учёные объяснили появление кругов на полях через теорию Тьюринга

Теория знаменитого британского математика Алана Тьюринга позволила учёным объяснить появление ведьминых кругов на полях в Австралии и в намибийской пустыне.
Специалисты из Гёттингенского университета выявили связь природного явления с так называемым паттерном Тьюринга — особенностью динамичных систем формировать устойчивые узоры при определённых условиях,
Статья о происхождении кругов на полях была опубликована учёными в Journal of Ecology.
Для изучения феномена исследователи провели аэросъёмку кругов в Австралии с беспилотников.
По одной из версий, круги на полях связаны с тем, как растения добывают влагу из почвы в условиях засушливого климата. Так, большие круги позволяют растениям обеспечить дополнительный сток влаги.
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