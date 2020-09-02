Психолог раскрыл механизм появления дежавю

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Причины появления у человека ощущения дежавю объяснил психолог и директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Дежавю (déjà vu) переводится с французского как «уже виденное». Это возникающее у человека впечатление, что происходящие с ним впервые события (встречи, разговоры, посещение каких-то мест) уже происходили с ним в прошлом. Как пояснил Ключников, в такие моменты в сознании человека синхронизируются воспоминания и текущие события, передаёт радио Sputnik.

Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознаёт как некое воспоминание. Второй момент — человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение. Последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая «вибрация прежней жизни», — сказал психолог.

Специалист отметил, что в некоторых случаях возникающий эффект дежавю можно воспринимать как некий сигнал и проявление интуиции, извлекая для себя пользу из этого феномена.

Важно понять, что из этого дежавю можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу, или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошёл против этой программы. Интуиция таким образом, в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений, — резюмировал Ключников.

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