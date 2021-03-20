Учёные назвали размер ущерба, который собаки наносят окружающей среде

Кошки и собаки могут представлять опасность для человека и окружающей среды. С таким утверждением выступил профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин.
В Соединённых Штатах популяция кошек и собак составляет 160 млн. Они, по данным учёного, потребляют слишком много мяса. Как
Другие специалисты настроены не настолько пессимистично. Далеко не все собаки и кошки едят мясо, а значительная часть владельцев кормит своих питомцев сухими кормами, состоящими из субпродуктов. При этом важно не перекармливать своих животных.
Как сообщал NEWS.ru, врач-терапевт Тина Петровская перечислила заболевания, которые могут передаваться от домашних животных человеку. По её словам, питомцы являются «уникальным резервуаром» для различного рода бактерий и вирусов.