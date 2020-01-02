https://static.news.ru/photo/79df41ee-2d4e-11ea-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Учёные из Вашингтонского университета в США предложили объяснение проблеме дефицита фосфатов, необходимых для появления первых живых организмов.

Как пишет EurekAlert, исследователи изучили богатые карбонатом озёра, образующиеся в засушливых условиях в низменностях рельефа и заполняющиеся водой с соседних участков. Такие водоёмы называют содовыми (также карбонатными), поскольку в них концентрируются солёные щелочные растворы из-за высокой скорости испарения.

Учёные установили, что в этих озёрах содержание фосфора может в 50 тысяч раз превышать показатели рек, других озёр и морей. Специалисты посчитали, что этот факт указывает на существование механизма, который способствует накоплению важного для жизни элемента. Среди прочего, учёные заметили, что карбонаты преимущественно связываются с кальцием, оставляя при этом фосфор в свободном доступе в воде.

Согласно общепринятой гипотезе, возникновению компонентов РНК, белков, жиров и других важных для появления живых организмов соединений способствовало наличие фосфатов в водоёмах. Богатая углекислым газом атмосфера Земли четыре миллиарда лет назад была идеальной для формирования карбонатных водоёмов, которые стали объектом исследования американских учёных.

Как передавал NEWS.ru, представители разных областей науки в ноябре выпустили обращение к человечеству. Согласно данным биологов, океанологов, геологов и других учёных, население Земли ждут «неописуемые страдания», если срочно не прекратятся мощные выбросы углекислого газа.