Учёные из Вашингтонского университета в США предложили объяснение проблеме дефицита фосфатов, необходимых для появления первых живых организмов.
Как
Учёные установили, что в этих озёрах содержание фосфора может в 50 тысяч раз превышать показатели рек, других озёр и морей. Специалисты посчитали, что этот факт указывает на существование механизма, который способствует накоплению важного для жизни элемента. Среди прочего, учёные заметили, что карбонаты преимущественно связываются с кальцием, оставляя при этом фосфор в свободном доступе в воде.
Согласно общепринятой гипотезе, возникновению компонентов РНК, белков, жиров и других важных для появления живых организмов соединений способствовало наличие фосфатов в водоёмах. Богатая углекислым газом атмосфера Земли четыре миллиарда лет назад была идеальной для формирования карбонатных водоёмов, которые стали объектом исследования американских учёных.
Как передавал NEWS.ru, представители разных областей науки в ноябре выпустили обращение к человечеству. Согласно данным биологов, океанологов, геологов и других учёных, население Земли ждут «неописуемые страдания», если срочно не прекратятся мощные выбросы углекислого газа.
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