Учёные доказали пользу солнечного света против коронавируса

https://static.news.ru/photo/1a8a9fc6-4068-11eb-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что солнечный свет эффективен в борьбе с коронавирусом.

Исследователи изучили, насколько много случаев заражения COVID-19 выявляется в одних и тех же странах при изменении температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения. Этот подход позволил им избежать влияния других факторов, таких как уровень развития социальных институтов и благосостояния, которые нельзя игнорировать при сравнении разных стран, следует из публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кроме того, они учитывали время задержки между сменой климатических условий и уровнем заражений коронавирусом, так как инкубационный период вируса составляет в среднем 4-7 дней, а также некоторое время уходит на выявление заражения.

В результате учёные выяснили, что увеличение количества ультрафиолетового излучения, поступающего вместе с солнечным светом с мая по июнь, характерные для Лос-Анжелеса, снизило количество новых случаев заражения на 1%. Они создали модель, которая предсказывает, что в северных регионах с умеренным климатом в период с января по июнь количество заражений коронавируса уменьшится на 7,4% из-за солнечного света.

Накануне учёные Массачусетской клинической больницы общего профиля в Бостоне (США) разработали тест для выявления локализации коронавируса при тяжёлых формах поражения лёгких. Тест помогает визуально оценить нанесённый организму ущерб и выработать верную терапевтическую тактику.

Ранее в Москве появился уникальный сервис оценки тяжести пневмонии «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения лёгких. Сервис, созданный на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек, помогает по анализу крови спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении. Нейронная сеть сопоставляет данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов с ковидной пневмонией с результатами КТ этих же пациентов, сообщал NEWS.ru.