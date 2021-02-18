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The Lancet оценил эффективность первой дозы вакцины от Pfizer в 85%

05:27, 19 февраля 2021
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Вакцина Pfizer Inc and BioNTech's от COVID-19 эффективна в 85% случаев. Статью с такими данными опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Данные издания основаны на результатах исследования, проведённого на более чем 7 тысячах медицинских работников, вакцинированных в центре «Шеба» в Израиле. У них наблюдалось снижение симптоматики на 85% между 15 и 28 днями после вакцинации.

Материал в The Lancet появился на следующий день после того, как исследователи из Канады предложили, с учётом высокого иммунного ответа, отсрочить введение второй дозы вакцины от Pfizer, чтобы увеличить количество вакцинированных.

В свою очередь, медицинский научный журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что эффективность первой дозы вакцины составляет Pfizer и BioNTech составляет 92,6%. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю заболеваний канадской провинции Британская Колумбия и Национального института общественного здравоохранения Квебека. Это означает, что а данном этапе людям достаточно вводить только первую дозу препарата, а вторую — позднее, когда нормализуется ситуация с количеством вакцины.

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