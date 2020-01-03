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Солнце максимально приблизится к Земле в воскресенье, 5 января, из-за чего будет казаться больше. Диск светила будет выглядеть на 3% больше в телескопе.

Земля будет находиться в самой ближайшей точке своей орбиты к Солнцу, эту точку она проходит раз в год. Расстояние будет составлять 147 млн км, сообщает ТАСС.

Самую дальнюю точку Земля проходит в начале июля, тогда расстояние составляет 152 млн км. Изменение видимости размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские учёные планируют создать и запустить в 2020 году искусственное Солнце, которое будет ярче и горячее настоящего. Проект получил название HL-2M Tokamak.