https://static.news.ru/photo/299fe7da-4b01-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеорологи рассказали, что следующие четыре года станут самыми жаркими за всю историю. Об этом сообщают специалисты Метеорологического бюро Великобритании.

По словам синоптиков, повышение температуры воздуха на планете будет только продолжаться.

Последний пятилетний прогноз предполагает потепление из-за устойчиво высоких уровней парниковых газов, — передаёт Phys.org слова специалиста Дуга Смита.

До 2024 года температура на планете будет ежегодно расти на 1–1,6 градуса. Изменения коснутся большинства регионов мира, в особенности Европы, Азии и Северной Америки.

Потепление на 1 градус вызвало лесные пожары, засухи и штормовые нагоны в морях. По мнению экспертов, ситуация будет только ухудшаться.

Как ранее писал NEWS.ru, исследования Антарктиды последних десятилетий позволили учёным убедиться в том, что ледяные шапки вокруг Южного полюса действительно тают. Однако этот процесс происходит неравномерно в разных частях самого южного континента.