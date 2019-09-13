https://static.news.ru/photo/9f44cb40-d577-11e9-a107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прорыв в древних биомолекулярных исследованиях совершила международная группа учёных в Грузии. Экспертам удалось подтвердить, что в регионе Квемо Картли была обнаружена самая древняя в мире ДНК, извлечённая из останков животного.

Образец был получен из зубной эмали носорога, который жил около 1,77 млн лет назад. Исследователям удалось добыть важную генетическую информацию, которая позволяет восстановить эволюционную картину гораздо более ранних эпох, чем это было возможно раньше, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что китайские учёные исследовали найденный археологами в 2015 году артефакт и пришли к выводу, что перед ними — древнейший образец обработанного сырья для традиционной медицины. Артефакт был обнаружен в гробнице одного из местных правителей времён династии Западная Хань.