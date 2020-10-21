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Российские учёные нашли десятки новых мутаций коронавируса

14:36, 21 октября 2020
Фото: NIAID/flickr.com

Более 80 мутаций коронавируса, которые не фигурируют в международных базах данных, нашли учёные научного центра «Вектор», рассказал его директор Ринат Максютов.

В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины, — сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

При этом подобные изменения в вирусе не оказывают влияния на разработанную организацией вакцину, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёный из Колумбии Карлос Каньяс выяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре.

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