Российские учёные нашли десятки новых мутаций коронавируса

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Активное таяние ледников в Альпах позволило археологам извлечь уникальные находки. Самому старому из артефактов — нити из растительных волокон — около шести тысяч лет.

Учёные также нашли в ледниках деревянную фигурку и шнурованные туфли, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, и ряд других предметов, принадлежавших жителям доисторической Европы. Все артефакты прекрасно сохранились, так как...