Российские учёные нашли десятки новых мутаций коронавируса

Более 80 мутаций коронавируса, которые не фигурируют в международных базах данных, нашли учёные научного центра «Вектор», рассказал его директор Ринат Максютов.
В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины, — сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
При этом подобные изменения в вирусе не оказывают влияния на разработанную организацией вакцину,
Как сообщал NEWS.ru, ранее учёный из Колумбии Карлос Каньяс выяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре.