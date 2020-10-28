Роспотребнадзор обнаружил коронавирус у летучих мышей в России

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Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей, обитающих на территории РФ, но типы вирусов пока не уточняются, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в российских регионах, началось в августе 2020 года. Научная работа направлена на оценку возможных путей распространения вирусов и эпидемических рисков, передаёт РИА Новости.

Какие-то (пока неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — уточнила эпидемиолог.

Сперанская подчеркнула, что летучие мыши не опаснее других животных, обитающих в дикой природе, в частности лис и ежей, которые тоже являются переносчиками вирусов, представляющих вред для человека. Достаточно «не лезть» к летучим мышам — не разорять их места обитания и не брать их в руки.

Исследование продлится ещё два года.

Как писал NEWS.ru ранее, глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил вероятность мутации коронавируса в более опасную форму и порекомендовал приготовиться к возможным последствиям.