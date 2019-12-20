https://static.news.ru/photo/87b9b7f4-24cf-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Altukhova/Russian Look

Человек может полноценно жить даже с одним полушарием мозга. К такому выводу пришла группа американских учёных.

Это происходит благодаря способности организма к реорганизации ключевых мозговых функций, считают исследователи.

Подобный вывод в равной степени относится к тем, у кого часть мозга была удалена хирургически, и к тем, кто изначально родился с аномалией в виде одного полушария. Вторая группа людей благодаря «штатному режиму» работы мозга зачастую даже не подозревает о своей особенности, пока это не обнаружат врачи.

Свой вывод специалисты основывают на изучении МРТ-снимков шести добровольцев с аномалией с изображениями почти полутора тысяч человек без неё. Результаты подробно описаны в Cell Reports.

Оказалось, что при головной мозг настолько приспособляем к изменениям, что при удалении его части нейронные связи через какое-то время восстанавливаются, а функции, которые ранее выполняли поврежденные участки, переходят к другим отделам. Этому, правда, может предшествовать длительный процесс реабилитации, поэтому крайне важно, чтобы он был выстроен правильно.

При этом у людей с аномалией нейронные связи более крепкие изначально. Однако почему так происходит и как именно, в полной мере неясно до сих пор. Поэтому учёные намерены продолжить исследования.

Ранее NEWS.ru писал об американке, которая получила необратимые повреждения мозга и впала в кому во время операции по увеличению груди. К плачевному результату, как предполагается, привела ошибка анастезиолога.