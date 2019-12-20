Человек может полноценно жить даже с одним полушарием мозга. К такому выводу пришла группа американских учёных.
Это происходит благодаря способности организма к реорганизации ключевых мозговых функций, считают исследователи.
Подобный вывод в равной степени относится к тем, у кого часть мозга была удалена хирургически, и к тем, кто изначально родился с аномалией в виде одного полушария. Вторая группа людей благодаря «штатному режиму» работы мозга зачастую даже не подозревает о своей особенности, пока это не обнаружат врачи.
Свой вывод специалисты основывают на изучении МРТ-снимков шести добровольцев с аномалией с изображениями почти полутора тысяч человек без неё. Результаты подробно
Оказалось, что при головной мозг настолько приспособляем к изменениям, что при удалении его части нейронные связи через какое-то время восстанавливаются, а функции, которые ранее выполняли поврежденные участки, переходят к другим отделам. Этому, правда, может предшествовать длительный процесс реабилитации, поэтому крайне важно, чтобы он был выстроен правильно.
При этом у людей с аномалией нейронные связи более крепкие изначально. Однако почему так происходит и как именно, в полной мере неясно до сих пор. Поэтому учёные намерены продолжить исследования.
Ранее NEWS.ru писал об американке, которая получила необратимые повреждения мозга и впала в кому во время операции по увеличению груди. К плачевному результату, как предполагается, привела ошибка анастезиолога.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен