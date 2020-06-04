Палеонтологи нашли следы динозавров на стене китайского бомбоубежища

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В Национальном лесном парке Гэлэшань в китайском Чунцине обнаружены следы динозавров юрского периода.

Находка была сделана ещё год назад, однако только сейчас специалистам удалось идентифицировать отпечатки. Следы обнаружили скалолазы на стене бомбоубежища «Шарен». Они представляют собой цепочку из 46 «куриных лап», самая большая из которых имеет размер 35 см.

Палеонтологи предположили, что следы были оставлены тероподами из группы Kayentapus порядка 190 млн лет назад. В Азии отпечатки этих животных являются большой редкостью, сообщает China Daily.

Ранее учёные пришли к выводу, что хищные динозавры конца юрского периода были склонны к каннибализму. Изучив 2368 окаменелых костей аллозавров, обнаруженных в карьере Майгатт-Мур в Колорадо, специалисты выяснили, что на 684 образцах присутствуют оставленные зубами отметины. Вероятность того, что аллозавры стали жертвами других хищников ничтожна, поскольку доподлинно известно, что они находились на самой вершине пищевой цепочки, писал NEWS.ru.