https://static.news.ru/photo/5111960c-5488-11ea-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pierre Escoubas

Новый вид улиток обнаружила международная группа учёных в Брунее. Они назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Как сообщает Biodiversity Data Journal, этот вид улиток относится к семейству циклофорид, он очень чувствителен к засухам, предельным значениям температур и исчезновению лесов. Так как этим улиткам тяжело будет пережить изменения климата, их и решили назвать в честь знаменитой экоактивистки.

Как писал NEWS.ru, медиакомпания Би-би-си заявила о планах создать сериал о Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении. Шоу будет создано научным подразделением медиакомпании. В проекте покажут не только то, как проходит кампания Тунберг, но и будут собраны комментарии экспертов, объясняющие научную сторону тех тем, которые поднимает экоактивистка в рамках своей миссии. Кроме того, сериал покажет некоторые «тихие моменты», когда 17-летняя школьница готовит свои речи и рассуждает о жизни подростка.