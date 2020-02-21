Новый вид улиток обнаружила международная группа учёных в Брунее. Они назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Как
Как писал NEWS.ru, медиакомпания Би-би-си заявила о планах создать сериал о Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении. Шоу будет создано научным подразделением медиакомпании. В проекте покажут не только то, как проходит кампания Тунберг, но и будут собраны комментарии экспертов, объясняющие научную сторону тех тем, которые поднимает экоактивистка в рамках своей миссии. Кроме того, сериал покажет некоторые «тихие моменты», когда 17-летняя школьница готовит свои речи и рассуждает о жизни подростка.
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