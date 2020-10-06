Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

https://static.news.ru/photo/7476c29e-07bf-11eb-8afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез.

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал в Twitter официальный представитель Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Уточняется, что в 2020 году церемонии вручения премии не будет. Медали и дипломы лауреатам передадут или сотрудники посольств Швеции в разных странах, или обладатели премий прошлых лет. Кроме этого, лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В 2019 году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз — за теоретические открытия в физической космологии, а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело — за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году стали Харви Альер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Учёные получили награду за открытие вируса, вызывающего гепатит C. Представители Нобелевского комитета отметили, что «открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней». Организаторы премии подчёркивают, что гепатит C стал излечим благодаря Альеру, Хоутону и Райсу, писал NEWS.ru.