Назван паразит, в разы увеличивающий риск развития рака мозга

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Заражение токсоплазмой — паразитом кошек — способно в два-три раза увеличить риск появления редких форм глиомы, самого распространённого типа рака мозга. К такому выводу пришли учёные из Соединённых Штатов.

В статье, опубликованной в International Journal of Cancer, говорится, что токсоплазма является внутриклеточным паразитом, который обычно обитает в кишечнике домашних кошек. Он может проникать в организм других животных и людей. Им, по разным данным, заражены от трети до половины всего населения планеты.

Исследования показывают, что токсоплазма необратимо меняет работу мозга своего носителя. Паразит заставляет мышей и шимпанзе не бояться кошек и леопардов, а люди, инфицированные токсоплазмой, становятся более склонными к риску, шизофрении, нерациональным поступкам и немотивированным приступам ярости. Кроме того, попадание паразита в организм беременной женщины способно привести к дефектам развития плода и выкидышу.

Доцент Университета Южной Флориды Анна Когхилл и её коллеги открыли ещё одно последствие заражения токсоплазмой. В ходе своего нового исследования они изучали образцы тканей людей, которые страдали от одной из редких и самых агрессивных форм глиобластомы. Каждый год подобные злокачественные опухоли появляются примерно у 300 тысяч человек, лишь 5% из которых могут выжить, передаёт ТАСС.

Анализ образцов опухолей и других тканей тела больных и здоровых пациентов показал необычную закономерность. В крови и молодых, и пожилых пациентов с глиомой, в отличие от здоровых людей, очень часто встречались антитела к токсоплазме.

Расчёты учёных показывают, что инфицирование токсоплазмой увеличивало риск тяжёлых и лёгких форм глиомы примерно в 2,5–3 раза. Это было характерно и для глиобластомы, вероятность развития которой среди носителей паразита кошек была примерно в 2,25 раза выше.

В ближайшее время Когхилл и её коллеги собираются проверить эти выводы на более серьёзных наборах данных.

Ранее в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что необъяснимое устойчивое онемение губ может быть симптомом рака ротовой полости. Ощущение онемения может при этом присутствовать во всей области рта или только на губах. Это происходит из-за того, что раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды ротовой полости. К прочим симптомам рака в этой области относятся болезненность или раздражение на языке или во рту, красные пятна во рту или на губах, утолщение пятна на языке или во рту, боль в челюсти и трудности при жевании или глотании.

Некоторые виды раковых заболеваний начинаются с образования белого налёта или язвы. Специалистам всё ещё неизвестны точные причины, провоцирующие рак ротоглотки, но есть факторы, которые увеличивают риск возникновения заболевания. В первую очередь это курение (в том числе пассивное), оно провоцирует возникновение рака в 60% случаев. Употребление алкоголя становится причиной болезни в 30% случаев.

При этом у мужчины рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. К группе наибольшего риска относятся мужчины старше 40 лет. В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы в области рта, так как раннее обнаружение онкологии повышает шансы на выздоровление с 50 до 90%, писал NEWS.ru.