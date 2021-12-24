Написан первый в мире твит силой мысли

В Twitter появилась первая в мире запись, сделанная лишь силой мысли. Американская компания Synchron создала нейроинтерфейс, который был вживлён в мозг 62-летнего австралийца Филипа О'Кифа, который страдает боковым амиотрофическим склерозом. С помощью чипа Stentrode мужчина смог написать своё сообщение в Twitter, используя силу мысли. Об этом сообщает портал Futurism.

Я надеюсь, что я прокладываю путь для людей, чтобы они могли твитить силой мысли, — написал мужчина через страницу генерального директора Synchron Томаса Оксли.

Многие пользователи были ошеломлены успехом компании. Некоторые даже успели уточнить у Филипа, использует ли он какой-то графический инструмент для публикации или же чип способен набирать только текст. Австралиец ответил, что специалисты компании создали специальное меню, которым он управляет через чип.

my hope is that I'm paving the way for people to tweet through thoughts phil — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

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