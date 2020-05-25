Найден новый способ получения золотых наночастиц для лечения рака

https://static.news.ru/photo/d13207ea-9f29-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная группа исследователей НИТУ «МИСиС» и американского Университета Клемсона заявила о появлении нового способа получения наночастиц золота, используемых при лечении рака.

Об этом сообщили в пресс-службе МИСиС. По её данным, новый способ основан на синтезе под воздействием ультрафиолета и исключает использование агрессивных химических агентов. В пресс-службе подчеркнули, что полученные наночастицы абсолютно безопасны для организма. Их можно применять для диагностики и лечения онкологических заболеваний, передаёт РИА Новости.

Их важное преимущество — сочетание свойств, необходимых для так называемого биоимиджинга, то есть детальной диагностики опухоли и последующей терапии, — рассказали в МИСиС.

В компьютерной томографии наночастицы золота используются в качестве агентов для биоимиджинга, а в терапии опухоли применяются за счёт фототермической терапии: сначала частицы скапливаются в опухоли, затем разогреваются под действием внешнего поля, уничтожая раковые клетки.

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