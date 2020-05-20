Медики предложили бороться с онкологией голоданием

https://static.news.ru/photo/2148caf8-9aab-11ea-8c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Mauricio Valenzuela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голодание и приём витамина C могут помочь в борьбе с некоторыми онкологическими заболеваниями. Пациенту прописывается специальный рацион, заявили итальянские медики. Метод лечения специалисты проверили на мышах с колоректальными опухолями.

Подобная диета снижает резистентность к инсулину, и воспаление протекает не так агрессивно. Кроме того, раковые клетки быстрее погибают во время медикаментозного лечения, а здоровые ткани остаются невредимыми, пишет портал Nature.

Исследователи считают, что части пациентов лучше подойдёт низкокалорийная растительная диета, так как полноценный отказ от пищи может быть слишком тяжёлым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист из онкологического центра при Университете Мичигана, доктор медицинских наук Грей Чен объяснил, какое влияние оказывает состояние кишечника на появление колоректального рака.

Ранние исследования установили связь между нарушением в микробиоме кишечника и развитием онкологии.