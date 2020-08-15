Медики: современное оборудование не всегда находит антитела при СOVID-19

https://static.news.ru/photo/e7df16aa-def7-11ea-a17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Антитела, формирующиеся как ответная реакция на попадание в организм человека коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), далеко не всегда говорят о том, что у переболевшего выработался стойкий иммунитет к возбудителю недуга, считают специалисты Онкоцентра Андерсона Техасского университета (США). Учёные проанализировали результат двух широко распространённых в настоящее время тестов на выявление антител в крови у пациентов, перенёсших COVID-19.

Эксперты проследили эффективность двух методов, помогающих получить чёткое представление о наличии либо отсутствии в организме перенёсших СOVID-19 иммунного ответа, пишет журнал JCI Insight. Знание подобных факторов позволит грамотно построить схему лечения коронавирусной инфекции с одной стороны, а также отследить иммунную реакцию переболевших при повторном заражении COVID-19 — с другой.

Медики проанализировали 138 анализов крови пациентов с подтверждённым COVID-19 и 464 пробы, взятые у граждан, не заражённых коронавирусом, в период с 2017-го по 2020 год. Работа специалистов показала, что у 3% здоровых участников эксперимента, не болевших COVID-19, присутствовали антитела к N-белку, но только у 1,6% — антитела к S-RBD.

Учёные выяснили, что 86% пациентов из данной группы обладали защитными свойствами к белку S-RBD. То есть они могли противостоять COVID-19. У 74% образцов с N-белком также выявлена ответная реакция на COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производство вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началось в России. Речь идёт о препарате, созданном специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом журналистам 15 августа заявила пресс-служба Минздрава.

Средства в разработку вакцины вкладывал Российский фонд прямых инвестиций. Его глава Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ уже получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.