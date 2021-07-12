«Кефирную» вакцину от коронавируса начнут тестировать в России

Завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов сообщил URA.RU, что специалисты института готовятся тестировать «кефирную» вакцину от коронавируса на животных. Уникальный эксперимент пройдет уже в сентябре.

По словам Суворова, идея создания подобной вакцины появилась из соображений того, что вирус COVID-19 проникает в организм человека через слизистую ткань. Поэтому вакцина, которая по виду и вкусу напоминает кефир, сможет эффективно побороть очаг инфекции до того, как вирус начнёт распространяться по всему организму.

За счёт того, что антитела вырабатываются на слизистой, мы можем защитить от инфекции ещё до того, как она набрала силу и проникла в кровь. Можно делать её и в виде назальных спреев. Но преимущество всё же остаётся за пероральными формами, которые проглатываются, — рассказал Суворов.

Он также добавил, что по всему миру порядка 200 лабораторий заняты разработкой подобной вакцины. По мнению Суворова, важно проверить эффективность такой вакцины на заражённых коронавирусом животных, для этого уже подготовлены пять групп хомячков, в каждой их которых по 20 особей.

Ранее стало известно, что новый южноафриканский штамм коронавируса C.1.2 может обладать повышенной способностью к распространению. В своём исследовании специалисты из Южной Африки пришли к выводу, что новый штамм обладает «тревожным» числом мутаций, что даёт ему способность к более быстрому распространению, а также повышенную сопротивляемость к антителам.