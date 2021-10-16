Генетики из РФ научились выявлять аномалии по хромосомам у зародышей

Томские и новосибирские учёные научились выявлять лишнюю хромосому у ребёнка в утробе матери. Её ещё называют кольцевой хромосомой. Такой вид исследования позволит более качественно проводить перинатальную диагностику и избегать ненужного прерывания беременности. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории онтогенетики НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ РАН Игорь Лебедев.

Мы столкнулись со сложным диагностическим случаем, когда у ребёнка были выявлены дополнительные хромосомные изменения, в данном случае сверхчисленная малая хромосома. Это является всегда проблемой в принятии решений о продолжении беременности, есть риски, связанные с интеллектуальным развитием ребёнка, его здоровьем, например пороками сердца, — отметил учёный.

Он объяснил, что беременность у девушки проходила нормально, поэтому она решила сохранить ребёнка и он оказался абсолютно здоровым. Так генетики решили установить, почему это происходит. Вместе с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск) они выяснили, что лишняя хромосома была кольцевой, а не линейной, как остальные. То есть она замыкается сама на себе.

Это значит, что организм ребёнка самокорректируется и развивается нормально. Учёные отметили, что восстановление хромосомного набора ещё мало изученный процесс.

После проведённых исследований генетики научились выявлять именно кольцевые хромосомы, и тем самым улучшили качество диагностики во время беременности.

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