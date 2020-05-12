Физики сделали сверхпроводник источником магнитного поля

https://static.news.ru/photo/9efd385c-9453-11ea-8c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Grinenko et al. / Nature Physics, 2020

Коллектив физиков из Японии, России, Финляндии, США, Швейцарии и Германии заставили сверхпроводник стать источником магнитного поля.

Сверхпроводимость — явление, при котором полностью исчезает электрическое сопротивление какого-либо материала. Сверхпроводники являются идеальными диамагнетиками, которые не имеют внутреннего магнитного поля. Учёные смогли «совместить» магнетизм и сверхпроводимость.

Учёные работали с материалами, содержащими различное количество примесей калия и бария. Образец с содержанием калия более 70% при температуре минус 263 градуса Цельсия переходил в особое квантовое состояние и генерировал собственное магнитное поле, оставаясь сверхпроводником.

Физики обнаружили механизм одновременного существования в одном материале свойства магнетизма и сверхпроводимости. В настоящее время неизвестно как можно будет применить это открытие на практике, сообщает журнал Nature Physics.

NEWS.ru писал, что группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые смогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.

Ранее физики из Великобритании и России нашли квантовый предел текучести жидкости. Они назвали результат своей работы «удивительным».