https://static.news.ru/photo/03373990-434f-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/Global Look Press

Международная группа физиков доказала эффективность нового способа поиска высокоэнергетических частиц.

Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающем при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов, в диапазоне энергий.

При активном зондировании детектора радиоволнами каскад частиц начинает двигаться с локальным превышением скорости света в веществе, эффективно ионизируя материал. За счёт данного процесса возникают свободные электроны, которые способны стать самостоятельными источниками электромагнитных колебаний при облучении радиоволнами.

Физики отмечают, что главная особенность метода заключается в достаточно слабой зависимости в начальной энергии частиц, передаёт Physical Review Letters.

Ранее NEWS.ru писал, что группа учёных из России, Австралии и Южной Кореи создала полупроводниковые структуры, способные рекордно долго удерживать свет. Открытие позволит превратить любую прозрачную поверхность — очки или лобовое стекло автомобиля — в прибор ночного видения.