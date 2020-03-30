https://static.news.ru/photo/c5067fd2-726f-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Различия в скорости распространения коронавируса и смертности от него могут зависеть от того, как широко применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулёзом. Такую гипотезу высказали американские специалисты по эпидемиологии.

Те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США, сильнее всего пострадали от COVID-19, — считают учёные.

По их словам, число случаев заражения коронавирусом уменьшила вакцинация от БЦЖ. Они считают, что прививка от туберкулёза может стать одним из главных инструментов по борьбе с коронавирусом, сообщает medRxiv.

Французские учёные Альбер Кальметт и Камиль Герен разработали вакцину БЦЖ в 1921 году. Она является главным средством для борьбы с туберкулёзом. БЦЖ массово использовалась в России и других странах бывшего социалистического лагеря.

NEWS.ru писал, что учёные из австралийского детского научного института Мердок заявили, что вакцина БЦЖ позволяет смягчить симптомы заболевания. Специалисты планируют проверить эффективность вакцины против симптомов COVID-19.

По данным на 30 марта, коронавирусом в мире заразились 723 тысячи человек, более 151 тысячи выздоровели, скончались более 33 тысячи человек. В России было зарегистрировано 1836 случаев заражения, умерло девять человек, 66 пациентов выписаны из больниц. В Москве зафиксировано 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, шесть скончались.