https://static.news.ru/photo/b1ceb57c-45c1-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянские психологи совместно с нейрофизиологами доказали, что темп музыки влияет на способность человека легче переносить физические нагрузки.

Учёные провели эксперимент, который показал, что сердце добровольцев, слушавших быструю музыку, билось максимально быстро и при этом они почти не жаловались на нагрузки, сообщает Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие девушки, половина из них шли на беговой дорожке, а остальные качали ноги на силовых тренажёрах. Выяснилось, что медленные композиции, чей темп составлял 90–110 ударов в минуту, меньше нагружали сердце девушек и вызывали у них больше неприятных ощущений во время тренировок, чем сверхбыстрые мелодии с 170–190 ударами в минуту. Кроме того, музыка сильнее влияла на тренировку выносливости, чем на силовые упражнения.

В будущем учёные намерены создать «рецепт» идеальной музыки для занятий спортом.

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