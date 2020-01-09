https://static.news.ru/photo/51388bf4-3304-11ea-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Университета Уппсалы провели исследование, согласно которому риск развития болезни Альцгеймера у мужчин повышается на 20% после всего одной ночи без сна. Это происходит из-за скачка уровня тау-белков.

Шведские специалисты наблюдали за группой молодых мужчин старше 20 лет. Оказалось, что когда кто-либо из них не спит всего одну ночь, то в его мозге почти на 20% увеличивается уровень этих соединений.

Однако исследователи не проверили, возвращается ли к норме показатель после того, как молодые люди восстанавливают режим сна.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Елена Малышева заявила, что бактерии герпеса могут проникать в нервные клетки и «дремать» до формирования благоприятной среды. Если болезнь запустить, она может привести даже к Альцгеймеру.