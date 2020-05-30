Датские учёные представили робота для тестирования на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ebf3f164-a23b-11ea-931e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sdu.dk

Учёные Университета Южной Дании представили робота, который выглядит как рука, способного быстро и аккуратно взять мазки для теста на коронавирусную инфекцию.

Я был одним из первых, у кого робот взял мазок. Всё прошло очень хорошо. Я был удивлён, насколько нежно он прикоснулся палочкой к нужной точке у меня в горле, — признался профессор Университета Южной Дании Тиусиус Раджит Саваримуту, который участвовал в разработке.

Робот берёт образец мокроты из горла пациента, собирает его и отправляет на тестирование. Благодаря роботу можно защитить медицинский персонал от лишнего контакта с инфицированным, отмечает ТАСС.

Робот избавляет медицинский персонал от опасности заразиться при тестировании. При этом само тестирование происходит так же, как и с участием людей, — пояснил Тиусиус Раджит Саваримуту.

Учёные уже провели испытания в лаборатории и намерены попробовать робота в мобильных центрах страны летом 2020 года. Если испытания пройдут удачно, вскоре робот может появиться на международном рынке.

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