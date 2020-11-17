Британские учёные назвали опасные последствия COVID-19 для молодых людей

https://static.news.ru/photo/a9bc21c8-289a-11eb-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Великобритании группы Coverscan выяснили, что коронавирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не получали лечение в больнице.

Исследователи проанализировали долгосрочные последствия для людей, относящихся к группе низкого риска. Согласно результатам, у них могут найти повреждения органов через четыре месяца после выздоровления, при этом чаще всего страдают сердце и поджелудочная железа.

По данным специалистов, опасна именно длительная форма COVID-19. Обычно болезнь длиться около двух недель, однако этот период является лишь острой фазой заболевания. У ряда пациентов симптомы сохранялись достаточно длительное время, а у почти 70% были повреждены один или несколько органов.

Кроме сердца и поджелудочной, коронавирус даёт осложнения на почки, печень и селезёнку. Некоторые переболевшие через несколько месяцев после заражения испытывали одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Как отметила доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона, у 25% молодых людей пострадали два или несколько органов. Внутренние органы повреждались из-за воспаления, которое было вызвано инфекцией. Будут ли эти проблемы носить постоянный характер, станет ясно только через некоторое время.

Учёные посоветовали переболевшим коронавирусом людям заниматься спортом и избавляться от лишнего веса, так как люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) больше подвержены риску повреждения органов, передаёт MedRxiv.org.

Как писал NEWS.ru, врач-трихолог Георгий Абрамов считает, что выпадение волос при коронавирусе — последствия стресса, вызванного пандемией. В период пандемии многие люди чувствуют нервное напряжение, тем более оказавшись запертыми в собственных квартирах.