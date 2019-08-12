https://static.news.ru/photo/915c6e9e-bcee-11e9-8e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Dai/nasa.gov

Жители планеты в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Невероятной красоты зрелище начнётся примерно за час до полуночи.

Небесное явление радует жителей Земли ежегодно после того, как планета проходит через шлейф пылевых частиц от кометы Свифта — Таттла. Сгорая в атмосфере, они светятся, образуя «звёздный дождь».

Директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала РИА Новости , что в городе метеорный поток вряд ли будет хорошо виден. Для этого лучше отправиться подальше от мегаполиса, чтобы не мешал свет.

Эксперт рекомендует наблюдать за явлением «краем глаза», потому что Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба. По косой траектории можно разглядеть короткие вспышки и заметить, с какой скоростью движутся метеоры.

Ранее News.ru писал, что телестудия госкорпорации «Роскосмос» опубликовала на YouTube видеоролик со звуками, издаваемыми пульсарами. Это быстро вращающиеся нейтронные звёзды сверхвысокой плотности, оставшиеся после взрыва сверхновой. Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку. Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон».