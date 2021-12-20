Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей

Житель Владивостока смог выиграть 265 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20», купив лотерейный билет за 150 рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото». Имя победителя пока неизвестно, и он ещё не обращался за призом.

В понедельник, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени в ходе 4110-го тиража «Спортлото 4 из 20» был разыгран суперприз — 265 509 715 рублей. Многомиллионную сумму выиграл участник гослотереи из Владивостока, — сообщает РИА Новости.

Согласно правилам «Спортлото 4 из 20», для того чтобы получить суперприз, необходимо угадать все числа комбинации в двух полях лотерейного билета. Счастливчик из Владивостока выбрал 19, 2, 13, 5 в первом поле билета и 5, 14, 9, 1 — во втором. Тем самым он стал обладателем суперприза.

Также в компании «Столото» сообщили, что утром 20 декабря москвич выиграл в другую лотерею «Всё или ничего», где главный приз составлял более 21 миллиона рублей. «Столото» в январе 2021 рассказали, что всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы.