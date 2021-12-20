Житель Владивостока выиграл в лотерею 265 миллионов рублей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:54, 20 декабря 2021
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Житель Владивостока смог выиграть 265 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20», купив лотерейный билет за 150 рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото». Имя победителя пока неизвестно, и он ещё не обращался за призом.
В понедельник, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени в ходе 4110-го тиража «Спортлото 4 из 20» был разыгран суперприз — 265 509 715 рублей. Многомиллионную сумму выиграл участник гослотереи из Владивостока, — сообщает РИА Новости.
Согласно правилам «Спортлото 4 из 20», для того чтобы получить суперприз, необходимо угадать все числа комбинации в двух полях лотерейного билета. Счастливчик из Владивостока выбрал 19, 2, 13, 5 в первом поле билета и 5, 14, 9, 1 — во втором. Тем самым он стал обладателем суперприза.
Также в компании «Столото» сообщили, что утром 20 декабря москвич выиграл в другую лотерею «Всё или ничего», где главный приз составлял более 21 миллиона рублей. «Столото» в январе 2021 рассказали, что всего в новогоднем, 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришёлся на крупные призы.
Ранее крупнейший распространитель государственных лотерей в РФ АО «Технологическая компания „Центр“», известный под брендом «Столото», намеревался обязать компанию Google вернуть своё мобильное приложение в магазин приложений Google Play. Компания подала на американцев в суд. В судебном акте сообщалось, что иск заявлен «о неприменении условий договора, признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора и обеспечении допуска мобильного приложения к распространению». Речь идёт о приложении «Столото», которое ранее Google удалила из магазина приложений в одностороннем порядке.